വോട്ടു കിട്ടാൻ പാർട്ടികളുടെ സൗജന്യങ്ങൾ: നിലപാടു പറയാൻ മടിയെന്ത്?; കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വോട്ടർമാരെ പാട്ടിലാക്കാൻ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾ സൗജന്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലപാട് എടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യവും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ചു.



കടവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മനസ്സിലാക്കാതെ സൗജന്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിൽനിന്നു പാർട്ടികളെ വിലക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അശ്വിനി ഉപാധ്യായ നൽകിയ ഹർജി. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനാണെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത്. തങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്നു കമ്മിഷനും മറുപടി നൽകി. ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് 3നു പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.

English Summary: Can promises of ‘irrational’ poll freebies be curbed, Supreme Court asks government