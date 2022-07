അനാശാസ്യകേന്ദ്രം: മേഘാലയ ബിജെപി നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഷില്ലോങ് ∙ മേഘാലയയിലെ ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ അനാശാസ്യകേന്ദ്രം നടത്തിയ കേസിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസ് ജില്ലയിലെ ടുറയിൽ ആണ് മുൻ വിഘടനവാദി നേതാവു കൂടിയായ ബെർണാർഡ് എൻ മാരക് ഫാംഹൗസിൽ അനാശാസ്യകേന്ദ്രം നടത്തിയിരുന്നത്. കേസെടുക്കുകയും കോടതി അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് യുപിയിൽ ഒളിവിൽ പോയത്. മാരകിന്റെ ഫാംഹൗസിൽ നിന്ന് 6 പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തവരെ പൊലീസ് മോചിപ്പിച്ചു. 73 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 25 ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയാണ് മാരക്.



English Summary: Meghalaya BJP leader, accused of running brothel, arrested in UP