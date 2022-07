3 ദിവസം, 11 മണിക്കൂർ, സോണിയയോട് 100 ചോദ്യങ്ങൾ; പ്രതിഷേധവും അറസ്റ്റും തുടരുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും എംപിമാരുടെയും പ്രതിഷേധത്തിനും അറസ്റ്റിനുമിടെ, നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ മൂന്നാം ദിവസവും ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇന്നലെ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ 3 മണിക്കൂർ നീണ്ടു. വീണ്ടും ഹാജരാകണമെന്ന് ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർത്തിയായെന്നാണു സൂചന. ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് ഇന്നലെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സോണിയയെ അനുഗമിച്ചു. പ്രിയങ്ക ഇഡി ഓഫിസിൽ തുടർന്നപ്പോൾ, രാഹുൽ പാർലമെന്റിലേക്കു പോയി.

3 ദിവസങ്ങളിലായി 11 മണിക്കൂറാണു സോണിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. നൂറോളം ചോദ്യങ്ങൾ നൽകി. പണമിടപാടുമായി നേരിട്ടു ബന്ധമില്ലെന്നും എഐസിസി ട്രഷററായിരുന്ന മോത്തിലാൽ വോറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് അതു ചെയ്തിരുന്നതെന്നുമായിരുന്നു സോണിയയുടെ പ്രതികരണം. നേരത്തേ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, പവൻകുമാർ ബൻസൽ എന്നിവരും സമാന നിലപാടാണ് ഇഡിയെ അറിയിച്ചത്.

ഇതിനിടെ, പാർലമെന്റ് കവാടത്തിനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ച ശേഷം കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്കു മാർച്ച് ചെയ്തെങ്കിലും വിജയ്ചൗക്കിൽ തടഞ്ഞു. കേരള എംപിമാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഡൽഹി പൊലീസ് ഇന്നലെയും വലിച്ചിഴച്ചാണു വാനിൽ കയറ്റിയത്.

പ്രതിപക്ഷ മുക്തഭാരതമാണു ബിജെപി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ചു പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി കക്ഷി നേതാക്കളായ അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും ആരോപിച്ചു.

