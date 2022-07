ബംഗാൾ നിയമന കുംഭകോണം: തൃണമൂൽ എംഎൽഎയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

കൊൽക്കത്ത ∙ സ്കൂൾ നിയമന കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ മണിക് ഭട്ടാചാര്യയ്ക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നോട്ടിസ് നൽകി. ബംഗാൾ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു മണിക്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച 13 ഇടങ്ങളിൽ ഇഡി നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, അറസ്റ്റിലായ മന്ത്രി പാർഥ ചാറ്റർജിയെ ഭുവനേശ്വർ എയിംസിൽ ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം കൊൽക്കത്തയിലെത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ഇഡി ഓഫിസിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങി. പാർഥയെയും അറസ്റ്റിലായ സുഹൃത്ത് അർപ്പിത മുഖർജിയെയും പ്രത്യേക കോടതി അടുത്ത മാസം 3 വരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. അർപ്പിതയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഡയറിയിൽ അഴിമതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന.

