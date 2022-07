സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ നിബന്ധന; പ്ലക്കാർഡ് പാടില്ല, ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് ഉറപ്പു തന്നാൽ ലോക്സഭയിലെ 4 കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. രാജ്യസഭയിൽ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് ചെയർമാൻ എം.വെങ്കയ്യ നായിഡുവും നിലപാടെടുത്തു. ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംപി സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെയും ഇന്നലെ രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഈ ആഴ്ചത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ലോക്സഭാംഗങ്ങളെ ഈ സമ്മേളന കാലയളവിലേക്കും രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ ഇന്നുവരെയുമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ലോക്സഭയിൽ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചു ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടും എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയും പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യോത്തരവേള തടസ്സപ്പെടുത്തി. സ്പീക്കർ സമ്മതിച്ചാൽ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്ന് പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, അവർ പ്ലക്കാർഡുമായി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പു തരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യസഭയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും സഭ വിട്ടുപോകാൻ സഞ്ജയ് സിങ് കൂട്ടാക്കാതിരുന്നതു കാരണം സഭ നിർത്തിവച്ചു. മന്ത്രി വി.മുരളീധരനാണ് സസ്പെൻഷൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. സഭാചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും സഭാധ്യക്ഷന്മാരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും അക്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് സസ്പെൻഷൻ വേണ്ടിവന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

