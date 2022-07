തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലും രോഷം; മന്ത്രിസഭയിൽനിന്ന് പാർഥയെ പുറത്താക്കി

കൊൽക്കത്ത ∙ സ്കൂൾ നിയമനത്തട്ടിപ്പു കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പാർഥ ചാറ്റർജിയെ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കി. വ്യവസായ, വാണിജ്യ, ഐടി വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല മമത ഏറ്റെടുത്തു. മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾക്കു പുറമേ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിൽ നിന്നും ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു.

പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൂടിയായ പാർഥയെ കഴിഞ്ഞ 23നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒപ്പം അറസ്റ്റിലായ പാർഥയുടെ സഹായിയും നടിയുമായ അർപ്പിത മുഖർജിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 27.9 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകെട്ടുകളും കിലോക്കണക്കിനു സ്വർണാഭരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. നേരത്തേ ദക്ഷിണ കൊൽക്കത്തയിലെ അർപ്പിതയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് 21 കോടി രൂപ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ആകെ 50 കോടിയോളം രൂപ കണ്ടെടുത്തു.

നഗരത്തിലെ ബെൽഗാരിയ മേഖലയിലെ 2 ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇഡി തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് ചില നിർണായക രേഖകളും ലഭിച്ചതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. പാർഥയും അർപ്പിതയും ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും മമത സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാക്കി. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സുകന്ദ മജൂംദാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു. അഴിമതിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിട്ടും പാർഥയ്ക്കെതിരെ നടപടിക്കു മമത തയാറാകുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായതോടെയാണ് മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

പാർഥ ചാറ്റർജി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണു നിയമനങ്ങളിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നത്. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം സിബിഐയാണ് അന്വേഷണം. ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണമിടപാടുകളാണ് ഇഡി അന്വേഷിക്കുന്നത്.

