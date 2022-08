ന്യൂഡൽഹി ∙ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പട്നയിൽ ബിജെപിയുടെ വിവിധ മോർച്ചകളുടെ സംയുക്ത ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.

ഇപ്പോൾ എൻഡിഎയിലുള്ള കക്ഷികളെല്ലാം 2024 ലും ഒരുമിച്ചുതന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ ജെ‍ഡിയു സഖ്യം അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടരും.

English Summary: Narendra Modi will lead NDA in 2024 loksabha election says Amit Shah