ജിഎസ്ടി: സംസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർത്തില്ലെന്ന് നിർമല സീതാരാമൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പായ്ക്കറ്റിലാക്കിയ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു മേൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള കഴിഞ്ഞ ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിനെതിരെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സംസ്ഥാനവും എതിർത്തില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. കേരളം, ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നും ഏകകണ്ഠമായാണു തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയതെന്നും വിലക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർത്തെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണ്. യോഗത്തിലെ മിനിറ്റ്സ് പരിശോധിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാകും.

പായ്ക്കറ്റിലാക്കിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കാണ് ജിഎസ്ടി; ചില്ലറയായി വാങ്ങുന്നവയ്ക്ക് ഇല്ല. ബ്രാൻഡഡ് അല്ല എന്ന പേരിൽ മുൻപ് ഉൽപന്നങ്ങൾ വിറ്റ് വ്യാപകമായി ജിഎസ്ടി വെട്ടിച്ചിരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് പായ്ക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും മേൽ നികുതി ചുമത്താൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എളമരം കരീം ചർച്ചയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടു. പയറുവർഗങ്ങൾ, എണ്ണ, അരി, പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ വില കൂട്ടിയതാണോ കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ‘അച്ഛേ ദിൻ’ എന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം ചോദിച്ചു. ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ശ്രീലങ്കയായി മാറുമെന്നും രാജ്യത്തെ ധനസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം ധവളപത്രമിറക്കണമെന്നും ജോസ് കെ.മാണി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

