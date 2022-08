അറസ്റ്റിലാകുന്നവരുടെ ഡിഎൻഎ സാംപിളും കയ്യക്ഷരവും ശേഖരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതികളുടെയും കുറ്റവാളികളുടെയും ഡിഎൻഎ സാംപിൾ മുതൽ കയ്യക്ഷരം വരെ സമ്പൂർണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരം നൽകുന്ന നിയമം ഇന്നലെ മുതൽ രാജ്യത്തു പ്രാബല്യത്തിലായി. അറസ്റ്റിലാകുന്നവരുടെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ വിചാരണ നേരിടുന്നവരുടെയും തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ 75 വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണു നിയമം.

രക്തം ഉൾപ്പെടെ ബയോളജിക്കൽ സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും യഥേഷ്ടം പരിശോധിച്ചു ഫലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനും പൊലീസിന് അനുമതി നൽകുന്നു. വിരലടയാളം, കൈപ്പത്തി, കാൽപാട്, ഫൊട്ടോഗ്രഫുകൾ, ഐറിസ്, റെറ്റിന സ്കാനുകൾ, രക്തം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാംപിളുകൾ, കയ്യൊപ്പ്, കയ്യക്ഷരം തുടങ്ങിയവ ശേഖരിക്കാം. ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കും തടസ്സമില്ല. നാഷനൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയാണ് ഇവ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

കുറ്റവാളികളുടെ വിരലടയാളം, കാൽപാട് എന്നിവ ശേഖരിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന 1920–ലെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിസണേഴ്സ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളാണ് 102 വർഷത്തിനു ശേഷം ഭേദഗതി ചെയ്തതും പുതിയ നിയമമാക്കിയതും.

English Summary: DNA sample and hand writing of people getting arrested to be collected