ഇൻഡിഗോ വിമാനം: യാത്രക്കാർക്ക് ഇറങ്ങാൻ 3 വാതിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിമാനത്തിന്റെ 3 വാതിലുകളിലൂടെ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുന്നതിന് ഇൻഡിഗോ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. നിലവിൽ, ഇടതുവശത്ത് മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള വാതിലുകളിലൂടെയാണു യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ, വലതുവശത്ത് മുന്നിലുള്ള വാതിലിലൂടെയും യാത്രക്കാരെ ഇറക്കുമെന്നും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന ആദ്യ കമ്പനിയാകും ഇൻഡിഗോയെന്നും സിഇഒ റൊണോജോയ് ദത്ത അറിയിച്ചു. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് ആദ്യം നടപ്പാക്കുക. നിലവിൽ യാത്രക്കാരെയെല്ലാം ഇറക്കാൻ 14 മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കും. മൂന്നാം വാതിൽ കൂടി തുറക്കുന്നതോടെ 6 മിനിറ്റ് മതിയെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

English Summary: Three doors for passengers in indigo flight