ഫാസ്ടാഗ്: 2800 കോടിയുടെ ഇന്ധന ലാഭം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഫാസ്ടാഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയതു മൂലം 2021 ൽ 35 കോടി ലീറ്റർ ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനായെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പാർലമെന്റിനെ അറിയിച്ചു. ഏറെ നേരം വണ്ടി നിർത്തിയിടേണ്ടി വരാത്തതു കൊണ്ടാണിത്. ഇതുവഴി 2800 കോടി രൂപ നേട്ടമുണ്ടായി.

ശശി തരൂരിന്റെ ചോദ്യത്തിന് എഴുതി നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 2021–22 ൽ ഫാസ്ടാഗ് വ്യാപനം 96.34% ആയി. ടാഗിലൂടെ 33,274 കോടി രൂപ ടോൾ പിരിച്ചു. മുൻവർഷം 25,291 കോടി രൂപയാണു പിരിച്ചെടുത്തത്.

English Summary: FASTag led to Rs 2,800 crore in fuel saving due to reduced idling of vehicles at fee plazas