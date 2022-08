പുതുതായി 16,561 കോവിഡ് കേസുകൾ; സ്വാതന്ത്ര്യാദിനം ആഘോഷമാകാം, ആൾക്കൂട്ടം വേണ്ട

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാദിനാഘോഷച്ചടങ്ങുകളിൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടാകുന്ന പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കുകയും മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം, ശുചിത്വം എന്നിവ പാലിക്കുകയും വേണം.

മാസ്ക് ഉപയോഗം കർശനമാക്കാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരിശോധനയും പിഴയീടാക്കലും പുനരാരംഭിച്ചു. മാസ്ക് ഉപയോഗം ഡൽഹിയും കർശനമാക്കി. ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് 500 രൂപയാണു പിഴ. ഇതേസമയം, പുതുതായി 16,561 കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി ഇന്നലെ രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലുമാണ് കൂടുതൽ കേസുകൾ.

