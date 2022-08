ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്: ആരോപണം കടുപ്പിച്ച് എഎപി, ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മദ്യനയത്തിലും ലൈസൻസ് വിതരണത്തിലും അഴിമതിയാരോപിച്ച് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും ബിജെപിയും തമ്മിൽ വാക്പോര്. ആം ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തടയുകയാണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ താൻ അറസ്റ്റിലായേക്കാമെന്നും സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

‘മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനെ ബിജെപിക്കു ഭയമാണ്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണു കേജ്‍രിവാൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ താഴെയിറക്കുകയാണു മോദിയുടെ സ്വപ്നം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, സിബിഐ പോലുള്ള ഏജൻസികളെ ആം ആദ്മി സർക്കാരിനു ഭയമില്ല. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജയിലിൽ പോകാനും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചതിനാണു വകുപ്പു മന്ത്രിമാരെ കേന്ദ്രം ഉന്നമിട്ടത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മദ്യ നയമാണു ഡൽഹിയിലേത്. സുതാര്യമായാണ് അതു നടപ്പാക്കിയത്’ – സിസോദിയ പറഞ്ഞു.

മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിയിലെ ഒന്നാം പ്രതി സിസോദിയയും മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ കേജ്‍രിവാളുമാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കുർ ആരോപിച്ചു. ‘വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പോലും സിസോദിയയ്ക്കായില്ല. മികച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ മദ്യ നയം പിൻവലിച്ചത് എന്തിനാണ്? എന്റെ ചോദ്യത്തിന് 24 മണിക്കൂറിനകം മറുപടി പറയാൻ കേജ്‍രിവാളിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു’ – ഠാക്കുർ പറഞ്ഞു.

സിസോദിയയെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും

∙ മദ്യനയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ ആരോപണവിധേയരായവരെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇന്നലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്തേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ. മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതിയടക്കം 31 ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ചോദ്യംചെയ്യൽ. സിസോദിയ ഉൾപ്പെടെ 15 പേർക്കും അജ്ഞാതരായ മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെയാണു സിബിഐ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിസോദിയയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) സിബിഐ കൈമാറി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഇഡി പരിശോധിക്കും.

