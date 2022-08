ചണ്ഡിഗഡ് വിമാനത്താവളം ഇനി ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ പേരിൽ

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പേര് ഇനി ‘ഷഹീദ് ഭഗത്‌ സിങ് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ട്’ എന്നാക്കാൻ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനും ഹരിയാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാലയും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായി.

വിമാനത്താവളത്തിനു ഭഗത്‌ സിങ്ങിന്റെ പേരിടാൻ 2017 ൽ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും പേരിനൊപ്പം ‘മൊഹാലി’ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഹരിയാന എതിർത്തു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനൽ കെട്ടിടം പഞ്ചാബിലെ മൊഹാലി നഗരത്തിലാണ്. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകളുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് 485 കോടി രൂപയുടെ വിമാനത്താവള പദ്ധതി.

