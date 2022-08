എന്തിന് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ്; ഡൽഹിയിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് സിസോദിയ

ന്യൂഡൽഹി ∙ താൻ ഡൽഹിയിൽ സ്വതന്ത്രനായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ. റെയ്ഡ് നടത്തിയെങ്കിലും തെളിവുകൾ കിട്ടാത്തതു കൊണ്ട് സിബിഐ തനിക്കെതിരെ തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചെന്നു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പരിശോധന പാളിയതിന്റെ നിരാശ മൂലമുള്ള നാടകമാണിതെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ സിസോദിയയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഐ അറിയിച്ചു.



തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും രൂക്ഷമായിരിക്കെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കൊപ്പം നിന്നു പോരാടുന്നതിനു പകരം കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റയുടൻ ‘സിബിഐ–ഇഡി ഗെയിം’ കളിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

ഡൽഹിയിലെ മദ്യ നയത്തിൽ അഴിമതിയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി കൂടിയായ സിസോദിയയുടെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കേസിൽ മറ്റു 12 പേർ കൂടി പ്രതികളാണ്. ലഫ്. ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് നയം പിൻവലിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ മദ്യലോബിയെ സഹായിക്കാൻ വഴി വിട്ട നീക്കം നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.

