വീസ നിയന്ത്രണം നീക്കി ചൈന; ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്വാഗതം

ബെയ്ജിങ് ∙ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീസ അനുവദിക്കാൻ ചൈന തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് 2 വർഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചൈന വീസ നിയന്ത്രണം നീക്കിയ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചൈനീസ് എംബസിയും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി.

വിദ്യാർഥികൾക്കും ബിസിനസുകാർക്കും ചൈനയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വീസ നൽകും. നിലവിൽ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും പുതുതായി കോഴ്സിനു ചേരുന്നവർക്കും വീസ നൽകും. നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന പുതുക്കിയ മാർഗരേഖയ്ക്ക് in.china-embassy.gov.cn

English Summary: China To Resume Student Visas For Indians After Over Two Years