രാഹുലിന്റെ പദയാത്ര 3570 കിലോമീറ്റർ; വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങിയും പ്രചാരണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെതിരായ ഭാരത് ജോഡോ (ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിക്കൂ) പദയാത്രയുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളം വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കും. കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും 2 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും പദയാത്ര കടന്നുപോകുന്ന 5 മാസത്തിനിടെയാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രചാരണം നടത്തുക. ഇതിനായി പിസിസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൂത്തുതലത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകും. വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നീ വിഷയങ്ങളുയർത്തിയാവും പ്രചാരണം. കേന്ദ്രത്തെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യും.

സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന പദയാത്ര 3570 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് 2023 ജനുവരി 30നു ശ്രീനഗറിൽ സമാപിക്കും. കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദയാത്ര എന്ന നിലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പാർട്ടിയെ സജ്ജമാക്കാനും ദേശീയതലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്വീകാര്യത ഉയർത്താനും കൂടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഗുജറാത്തിൽനിന്ന് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മറ്റൊരു പദയാത്ര നടത്തുന്നതും രാഹുലിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

ഈ വർഷമവസാനം ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊഴികെ പദയാത്ര രാഹുൽ തന്നെയായിരിക്കും നയിക്കുക. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും. അനാരോഗ്യം അലട്ടുന്ന സോണിയ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനമായിട്ടില്ല. 300 പേരായിരിക്കും യാത്രയിൽ അണിനിരക്കുക. ഇതിൽ 100 പേർ (ഭാരത് യാത്രി) യാത്രയിലുടനീളം പങ്കെടുക്കും.

ലോഗോയും വെബ്സൈറ്റും മുദ്രാവാക്യവും പദയാത്രയുടെ ദേശീയ കോ ഓർഡിനേറ്റർ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ്, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് എന്നിവർ പുറത്തിറക്കി. ‘രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങാം’ എന്നതാണു മുദ്രാവാക്യം. യാത്രയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് www.bharatjodoyatra.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

താമസം മൈതാനങ്ങളിൽ; രാഹുലിന് കാരവൻ

രാഹുൽ അടക്കമുള്ളവർ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കില്ല. പകരം, മൈതാനങ്ങളിൽ ഇവർക്കു പ്രത്യേക താമസസൗകര്യമൊരുക്കും; രാഹുലിനായി കാരവൻ എത്തിക്കും. രാത്രിയുറക്കത്തിനും വിശ്രമത്തിനുമായി രാഹുൽ ഇതുപയോഗിക്കും. കാരവനിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഫലത്തിൽ, സെപ്റ്റംബർ 7 മുതൽ 5 മാസത്തേക്ക് രാഹുലിന്റെ ‘വീടായി’ കാരവൻ മാറും. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാനും സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രചാരണത്തിനു രാഹുൽ കാരവൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ട്രെയിൻ ബോഗിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള താൽക്കാലിക താമസകേന്ദ്രങ്ങളാണു മറ്റുള്ളവർക്കായി ഒരുക്കുക.

പ്രസിഡന്റാകാൻ രാഹുലിനു സമ്മർദം

കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു മേൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം സമ്മർദം ശക്തമാക്കി. സോണിയ ഗാന്ധിയെ വസതിയിൽ സന്ദർശിച്ച രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്, പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ രാഹുലിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചു. ഗെലോട്ട് ഇന്നു രാഹുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ തീയതി തീരുമാനിക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തക സമിതി ചേരും. സെപ്റ്റംബർ 20ന് അകം പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം.

English Summary: Congress to reach every household during Bharat jodo yathra