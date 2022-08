കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് വോട്ടവകാശം: ചെറുക്കുമെന്ന് ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല

ശ്രീനഗർ ∙ കശ്മീരിൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തെ എന്തുവില കൊടുത്തും ചെറുക്കണമെന്ന് നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് പ്രസിഡന്റും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല വിളിച്ചുചേർത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. 9 പാർട്ടികളാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ അനന്യത തകർക്കാൻ നീക്കം ഇടയാക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ കൈയിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആവശ്യമെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കും.

നാഷനൽ കോൺഫറൻസിനു പുറമേ, പിഡിപി, കോൺഗ്രസ്, അവാമി നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, ശിവസേന, സിപിഐ, സിപിഎം, ജെഡിയു, അകാലിദൾ (മാൻ) എന്നീ പാർട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.

അതേസമയം, വ്യാജപ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി ബിജെപി ആരോപിച്ചു. കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും എന്ന വിഭജനത്തിൽ അർഥമില്ലെന്നും 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാവർക്കും ഭരണഘടന വോട്ടവകാശം ഉറപ്പുനൽകുന്നതായും ബിജെപി കശ്മീർ യൂണിറ്റ് അധ്യക്ഷൻ രവീന്ദർ റെയ്ന പറഞ്ഞു.

പുതുതായി 25 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്ന് സർക്കാർ ശനിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യവും നൽകി. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഹിർദേശ് കുമാർ ആണ് കഴിഞ്ഞ 17ന് 25 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഭയന്ന് ബിജെപി കശ്മീരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കശ്മീർ താഴ്​വരയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതായും സമ്മേളനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജി.എം.മിർസാബിനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

English Summary: Farooq Abdullah against vote for non locals in jammu kashmir