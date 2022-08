ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിലെ ശിക്ഷയിളവ്: കേന്ദ്രത്തിനും ഗുജറാത്തിനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിനിടെ ബിൽക്കിസ് ബാനു എന്ന യുവതിയെ കൂട്ടം ചേർന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളായ 7 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിലെ 11 പ്രതികളെ വിട്ടയച്ച നടപടിയിൽ കേന്ദ്രത്തിനും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസയച്ചു. കുറ്റകൃത്യം ക്രൂരമായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവു കൊടുത്തത് തെറ്റാണെന്നു പറയാനാകുമോയെന്നു ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നിനിടെ ജസ്റ്റിസ് അജയ് രസ്തോഗി ചോദിച്ചു. ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്കു പലപ്പോഴും ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും ഈ കേസിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കൂട്ടക്കൊല മുതൽ പീഡനം വരെ മുസ്‍ലിംകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണെന്നു ഹർജിക്കാർക്കു വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ശിക്ഷ കുറവു ചെയ്ത നടപടി മാത്രമേ പരിഗണിക്കു എന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രതികളെയാണ് 15 വർഷത്തിനു ശേഷം മാപ്പുനൽകി ഓഗസ്റ്റ് 15നു വിട്ടയച്ചത്. ഇതിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, സിപിഎമ്മിലെ സുഭാഷിണി അലി, പത്രപ്രവർത്തക രേവതി ലൗൽ, പ്രഫ. രേഖ വെർമ എന്നിവരുടെ ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ നൽകിയ ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്നു ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ വാദിച്ചു.

ജസ്റ്റിസ് രസ്തോഗിക്കു പുറമേ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ, ജസ്റ്റിസ് വിക്രംനാഥ് എന്നിവർ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിരമിക്കുന്നതിനാൽ കേസ് ഇനി പുതിയ ബെഞ്ചാകും പരിഗണിക്കുക. ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്യാൻ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ മേയിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. ആ ബെഞ്ചിലും ജസ്റ്റിസുമാരായ രസ്തോഗിയും വിക്രംനാഥും അംഗങ്ങളായിരുന്നു.

