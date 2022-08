സൊനാലിയുടേത് കൊലപാതകം; 2 സഹായികൾ പ്രതികൾ

പനജി ∙ ഗോവയിൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനെത്തിയ ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാവും നടിയുമായ സൊനാലി ഫൊഗട്ടിന്റെ (42) മരണം കൊലപാതകമാണെന്നു സംശയം. മൂർച്ചയില്ലാത്ത ആയുധം പ്രയോഗിച്ചതുമൂലമുള്ള പരുക്കുകൾ മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന്, നടിയുടെ സഹായികളായ സുധീർ സാഗ്‌വൻ, സുഖ്‌വിന്ദർ വസി എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി ഗോവ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിന് ഡിജിപി ജസ്പാൽ സിങ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു.‌

തിങ്കളാഴ്ച ഗോവയിലെത്തിയ സൊനാലിക്കൊപ്പം സാഗ്‌വനും വസിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ നടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ സൊനാലിയുടെ സഹോദരൻ റിങ്കു ധാക്ക ഇതിനോടു വിയോജിക്കുകയും വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഗോവ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോ‌ർട്ടത്തിലാണ് പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.

മരണത്തിനു ശേഷം സൊനാലിയുടെ ഹരിയാനയിലെ ഫാംഹൗസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും കാണാതെ പോയെന്ന് റിങ്കു പറഞ്ഞു. മരണത്തിനു മുൻപ് അമ്മയും ബന്ധുക്കളുമായും സൊനാലി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സഹായികൾ ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്നെന്ന് സഹോദരി പറഞ്ഞതായും റിങ്കു അറിയിച്ചു. 3 വർഷം മുൻപ് ഈ സഹായികളിലൊരാൾ സൊനാലിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും പിന്നീട് ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്തെന്നും റിങ്കു പറഞ്ഞു. സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങെന്ന പേരിൽ സൊനാലിയെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്.

ഹരിയാനയിലെ ഹിസാർ സ്വദേശിയായ സൊനാലി ടിക്ക് ടോക്കിലൂടെയാണ് ആദ്യം പ്രശസ്തി നേടിയത്. പിന്നീട് റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ താരമായി. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ട്. 2019 ൽ ആണ് സുധീർ സാഗ്‌വനെയും സുഖ്‌വിന്ദർ വസിയെയും സഹായികളാക്കിയത്. സൊനാലിയുടെ ഭർത്താവ് സഞ്ജയ് ഫൊഗട്ടിനെയും 2016 ൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

English Summary: Sonali Phogat death: Family alleges rape and murder by Phogat's PA and his colleague, files complaint