ഇഡിക്കു സർവാധികാരം: സുപ്രീം കോടതി വിധി പുനഃപരിശോധിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ ശരിവച്ചുകൊണ്ട്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു (ഇഡി) വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയ വിധി സുപ്രീം കോടതി പുനഃപരിശോധിക്കും. ഇഡി തയാറാക്കുന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (ഇസിഐആർ) കുറ്റാരോപിതനു നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ, നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത കുറ്റാരോപിതരുടേതാക്കുന്ന 24–ാം വകുപ്പ് എന്നിവയിലാണ് പുനഃപരിശോധന.

അറസ്റ്റ്, വസ്തുവകകളുടെ കണ്ടുകെട്ടൽ, റെയ്ഡ്, തെളിവു പിടിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ അധികാരങ്ങൾ ഇഡിക്ക് പ്രയോഗിക്കാമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ജൂലൈ 27ന് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കാർത്തി ചിദംബരമാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിലവിലെ പിഎംഎൽഎ നിയമത്തിൽ നിന്നു വഴിമാറുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപകടമാണെന്നും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടെന്നും പുനഃപരിശോധനയെ എതിർത്തു കേന്ദ്രം വാദിച്ചെങ്കിലും ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കോടതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു.

ഒട്ടേറെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെന്നു കാർത്തി ചിദംബരത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണവും അതു വെളുപ്പിക്കലും തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളോടു പൂർണ യോജിപ്പാണെന്നും ഉത്തരവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി.രമണ, ജഡ്ജിമാരായ സി.ടി.രവികുമാർ, ദിനേശ് മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിലയിരുത്തി.

English Summary: Supreme Court agrees to review its PMLA verdict, powers of the Enforcement Directorate