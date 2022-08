ഗുലാം നബി മോഹിച്ചു, ആന്റണി ഒഴിഞ്ഞ രാജ്യസഭാംഗത്വം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളവുമായി എന്നും ഉറ്റബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു ഗുലാംനബി ആസാദ്. ഒടുവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഭ്യർഥനയും വച്ചു: ‘എ.കെ.ആന്റണി രാജ്യസഭാംഗത്വം ഒഴിയുമ്പോൾ പകരം കേരളത്തിൽനിന്ന് എന്റെ പേര് നിർദേശിക്കുന്നത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുമോ?’ ആ ആവശ്യം നടപ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസിൽ തുടരുമായിരുന്നു.

ആന്റണിക്ക് പകരം കേരളത്തിൽനിന്ന് ഗുലാംനബി എന്നത് കേരള നേതാക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. മുസ്‌ലിംലീഗും അനൗപചാരികമായി ‌ഇതേ താൽപര്യം പങ്കുവച്ചു. പക്ഷേ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ ഈ നിർദേശം എത്തിക്കാനുള്ള ‘റിസ്ക്’ ആരും എടുത്തില്ല. ഗുലാം നബിയെ വീണ്ടും രാജ്യസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന സൂചനകളാണ് ഇവിടെ നേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖനായ നേതാവ് എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നില്ല കേരള നേതാക്കളോട് ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. അവരിൽ ഏറിയ പങ്കും ഗുലാം നബിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാലം മുതൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായി ഉറ്റ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തിവരുകയും സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടനാപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പല വട്ടം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്ത ശക്തനായ നേതാവാണ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയത്. വി.എം.സുധീരൻ ഒഴിച്ച് ആരും തന്നെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയാറായില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ നേതൃനിര ആകെ ഞെട്ടലിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ്.

കെ.കരുണാകരൻ–എ.കെ.ആന്റണി ചേരികളുടെ പോര് പൊട്ടിത്തെറികളിലേക്കു പോകാതെ കാത്തുപോന്ന മധ്യസ്ഥനായിരുന്നു ഗുലാം നബി. 2001 ൽ 99 സീറ്റുമായി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല ഗുലാം നബിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ആധികാരിക വിജയം നേടിയതും 2001 ൽ തന്നെ. 2011 ൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ വന്നെങ്കിലും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനായിരുന്നു.

1978 ലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി ആയപ്പോൾ ഒരു മലയാളി സ്നേഹിതനെ അദ്ദേഹത്തിന് സഹഭാരവാഹിയായി കൂടെ കിട്ടി: കെ.വാസുദേവപ്പണിക്കർ. പിന്നീട് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരെ ആയ പണിക്കരുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഗുലാം നബിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരിക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുമായി ഗുലാംനബി കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയിരുന്നു അന്ന് എൻഎസ്‌യു ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ.

കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയിൽനിന്ന് പിന്നീട് മാറിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിച്ചു വന്നു. കെ.എം.മാണി യുഡിഎഫ് വിട്ടപ്പോഴും തിരിച്ചു വന്ന സമയത്തും ഗുലാംനബി ഇടപെട്ടു. തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലീഗ് വിശ്വസിച്ച് ഏൽപിച്ചു പോന്ന നേതാവും മറ്റാരുമല്ല.

