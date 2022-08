ഇന്ത്യൻ വംശജരായ സ്ത്രീകൾക്ക് എതിരെ യുഎസിൽ വംശീയാധിക്ഷേപം

വാഷിങ്ടൻ ∙ ടെക്സസിലെ ഡാലസിൽ ഇന്ത്യൻ വേരുകളുള്ള 4 അമേരിക്കൻ വനിതകളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച മെക്സിക്കൻ വംശജ എസ്മെറാൾഡ അപ്ടനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അമേരിക്കയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നാക്രോശിച്ചായിരുന്നു മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ സ്ത്രീയുടെ അധിക്ഷേപം.

ഡാലസിലെ പാലോയിലെ ഒരു റസ്റ്ററന്റിന്റെ പാർക്കിങ് സ്ഥലത്തു നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ അധിക്ഷേപത്തിനിരയായ സ്ത്രീകളിലൊരാളുടെ മകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അപ്ടനെ (58) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിഡിയോയിൽ ഇവർ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെ മർദിക്കുന്നതും കാണാം. ഇവരുടെ കൈവശം തോക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. വംശീയാധിക്ഷേപത്തിനും അക്രമത്തിനും പുറമേ ഭീകരപ്രവർത്തനക്കുറ്റവും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Horrific Racist Attack In Texas - "You Indians Are Everywhere"