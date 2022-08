ജാർഖണ്ഡ്: ഹേമന്ത് സോറൻ ഉടനെ രാജിവയ്ക്കില്ല; അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് അനിശ്ചിതത്വം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ അയോഗ്യനാക്കിയാലും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടർന്നേക്കും. എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു തുടർന്ന് 6 മാസത്തിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ മതിയെന്നതു കൊണ്ടാണിത്.

അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. സോറനെ അയോഗ്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ഗവർണർ രമേഷ് ബൈസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് സ്ഥിരീകരണമില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. റാഞ്ചിയിലെ സ്വന്തം കരിങ്കൽ ഖനിക്ക് ഭരണസ്വാധീനമുപയോഗിച്ച് അനുമതി പുതുക്കിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി.

ഹേമന്ത് സോറൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരണമെന്നാണ് ഇന്നലെ റാ‍ഞ്ചിയിൽ ചേർന്ന യുപിഎ എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തിലെ തീരുമാനമെന്നറിയുന്നു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരുകളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വിഫലശ്രമമാണ് ബിജെപിയും കേന്ദ്രസർക്കാരും നടത്തുന്നതെന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Jharkhand Chief Minister Hemant Soren not to resign soon