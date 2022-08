ഡൽഹി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ 800 കോടിയുടെ ബിജെപി പദ്ധതിയെന്ന് എഎപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം നത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ വിളിച്ചുചേർത്ത ആംആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നിയമസഭാകക്ഷിയുടെ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ 9 എംഎൽഎമാർ പങ്കെടുക്കാത്തത് ഉദ്വേഗം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ, 7 എംഎൽമാർ സ്ഥലത്തില്ലെന്നും മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ ജയിലിലാണെന്നും എഎപി വക്താവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. 53 എംഎൽഎമാർ എത്തിയെന്നും അമാനത്തുല്ല ഖാൻ എംഎൽഎ ഫോണിലൂടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിക്ക് ആകെ 62 എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്.

എഎപിയുടെ 4 എംഎൽഎമാർക്ക് ബിജെപി 20 കോടി രൂപ വീതം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്ന വാർത്തയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചത്. എഎപിയുടെ 40 എംഎൽഎമാരെ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നതായാണ് ആരോപണം. ഡൽഹിയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ആവർത്തിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് എംഎൽഎമാരെ ഒപ്പംനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കേജ്‍രിവാൾ ഊർജിതമാക്കിയത്. ഡൽഹി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ 800 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ബിജെപി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ പണത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും കേജ്​രിവാൾ പറഞ്ഞു.

യോഗത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരും നേതാക്കളും രാജ്ഘട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. ബിജെപിയുടെ ‘ഓപറേഷൻ ലോട്ടസ്’ പരാജയപ്പെടണമെന്നു പ്രാർഥിക്കാനാണ് രാജ്ഘട്ടിലെത്തിയതെന്നും സർക്കാരിനു ഭീഷണിയില്ലെന്നും കേജ്‍രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി. എംഎൽഎമാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ബിജെപി നീക്കം ഇന്നു നടക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് എഎപി.

അതിനിടെ, എംഎൽഎമാരെ പണം നൽകി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന ആരോപണം മദ്യലൈസൻസ് കുംഭകോണത്തിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധതിരിക്കാനുള്ള എഎപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സുധാംശു ത്രിവേദി പറഞ്ഞു. രാജ്ഘട്ടിനെ ഗംഗാജലം തളിച്ച് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നും ത്രിവേദി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഡൽഹി കക്ഷിനില:

ആകെ സീറ്റ്- 70

എഎപി- 62

ബിജെപി- 8

ഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത്-36

English Summary: Kejriwal questions source of Rs 800 crore 'offered' by BJP to 40 AAP MLAs