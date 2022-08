കശ്മീർ കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി; എല്ലാവരും ആസാദിനൊപ്പം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുലാം നബി ആസാദിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി താരാ ചന്ദ് ഉൾപ്പെടെ 64 പേർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. മുൻ മന്ത്രിമാരായ അബ്ദുൽ മജീദ് വാനി, മനോഹർലാൽ ശർമ, ഘാരു റാം എന്നിവരും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു. ആസാദ് രൂപീകരിക്കുന്ന പുതിയ പാർട്ടിയിൽ ഇവർ ചേരും. ജമ്മു കശ്മീരിൽ അടുത്ത വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ, കോൺഗ്രസിനു തിരിച്ചടിയാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടരാജി.

ആസാദിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ പടിയിറങ്ങിയതോടെ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് പുതിയ നേതൃനിരയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ നാലിനു ജമ്മുവിലെത്തുന്ന ആസാദ്, അന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന സൂചന ശക്തമാണ്. വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഡൽഹി രാംലീലാ മൈതാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് റാലി നടത്തുന്നതും അന്നാണ്.

ഇതിനിടെ, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു ശശി തരൂർ മത്സരിക്കുന്നതിനെ ഗുലാം നബി ആസാദ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചയാളെ പ്രസിഡന്റാക്കാൻ ഒത്തുകളി നടത്തുന്ന രീതിയാണു കോൺഗ്രസിൽ പതിവായി നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: 64 including former deputy chief minister resigns from congress in Kashmir