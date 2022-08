ഹേമന്ത് സോറന്റെ സഹോദരനെതിരെയും നടപടിക്ക് കമ്മിഷൻ

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ ജാർഖണ്ഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറനെ അയോഗ്യനാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം വൈകുന്നതിനിടെ ഹേമന്തിന്റെ സഹോദരൻ ബസന്ത് സോറൻ എംഎൽഎയെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന പരാതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നടപടി തുടങ്ങി. ഇരട്ടപ്പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ ഹേമന്ത് സോറനെ കമ്മിഷൻ അയോഗ്യനാക്കാൻ നിർദേശിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ ഗവർണർ രമേഷ് ബൈസ് നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ധുംക എംഎൽഎ ആയ ബസന്ത് സോറനെതിരെയും ബിജെപിയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഗ്രാൻഡ്സ് മൈനിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായ ബസന്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അതു മറച്ചുവച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ബസന്ത് മറുപടി നൽകി. വീണ്ടും ഈ കേസ് എടുക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് യുപിഎയുടെ ആരോപണം.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയമസഭാംഗത്വം നിലനിൽക്കുമോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഗവർണർ തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കുതിരക്കച്ചടവത്തിന് ബിജെപിക്ക് അവസരമൊരുക്കാനാണെന്ന് യുപിഎ നേതാക്കൾ റാഞ്ചിയിൽ ആരോപിച്ചു.

