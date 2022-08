മതം മാറിയവർക്ക് സംവരണം: 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കേന്ദ്രം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു മുസ്‌ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ മതങ്ങളിലേക്കു മാറിയവർക്കു സംവരണം അനുവദിക്കണമെന്ന നി‍ർദേശമടങ്ങിയ രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വലിയ സാമൂഹിക ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



ഫയൽ ചെയ്ത് ഇത്രയേറെ വർഷമായിട്ടും തീർപ്പാകാത്ത ഹർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനിയും വൈകേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി മറുപടി അറിയിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം നൽകി. 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ നിർദേശിച്ച് നോട്ടിസയച്ചു.

ദലിത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നു മതം മാറിയവർക്കും സംവരണ ആനുകൂല്യം നൽകാൻ രംഗനാഥ് മിശ്ര കമ്മിഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു പൂർണമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

English Summary: Supreme Court Gives Centre 3 Weeks To Revert On Reservation Benefit Issue