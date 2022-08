ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയം നിലനിൽക്കുന്നില്ല; കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത വിഷയം ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് സുപ്രീം കോടതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ‘ചത്തകുതിരയെ ചാട്ടകൊണ്ട് തല്ലിയിട്ട് കാര്യമില്ലെ’ന്ന് ജസ്റ്റിസ് എസ്.കെ.കൗൾ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2019 നവംബറിലെ അയോധ്യ കേസിലെ വിധിയോടെ വിഷയം അപ്രസക്തമായെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.എസ്. ഓഖ, ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് എന്നിവർ കൂടി അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ച് വിധിയെഴുതി.

അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കാൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് 2019ൽ നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിന് പള്ളി പണിയാൻ 5 ഏക്കർ വിട്ടുനൽകണമെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് 1992ൽ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തത് എന്നതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിന് കാരണമായത്. മുഹമ്മദ് അസ്​ലം ബുരെ ആണ് കേസ് നൽകിയത്.

അതേസമയം, കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് നേരത്തെ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നതു നിർഭാഗ്യകരമായിപ്പോയി എന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടെ നിരവധി തവണ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നതായി ഹർജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. അത് ശരിവയ്ക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കോടതി അന്തിമവിധിയോടെ കേസിൽ ഒന്നും ബാക്കിനിൽക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിക്കാരനും മരിച്ചുപോയ കാര്യം കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

