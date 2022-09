ഏപ്രിൽ – ജൂൺ ജിഡിപി വളർച്ച 13.5 %

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥ അതിവേഗം വളരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (ഏപ്രിൽ–ജൂൺ) രാജ്യത്തെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദന (ജിഡിപി) വളർച്ച 13.5 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ വളർച്ചയാണിത്. കാർഷിക, സേവന മേഖലകളിലെ മുന്നേറ്റമാണ് പ്രധാനമായും അനുകൂലമായത്.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷത്തെ അവസാന പാദത്തിൽ (ജനുവരി–മാർച്ച്) ഒമിക്രോൺ ഭീതി നിഴലിച്ചതോടെ സാമ്പത്തികവളർച്ച 4.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തവണ ശരാശരി 15 ശതമാനത്തോളം വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ചൈനയുടെ ആദ്യപാദ വളർച്ച 0.4% മാത്രമാണ്.

English Summary: Economy Grows 13.5% In June Quarter; Fastest Pace Of Expansion In A Year