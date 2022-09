കൊളോണിയൽ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി; നാവികസേനയ്ക്ക് പൂർണ ഇന്ത്യൻ പതാക

കൊച്ചി ∙ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിന്റെ കമ്മിഷനിങ് വേളയിൽ നാവികസേനയ്ക്കു സ്വന്തമായതു ഭാരതീയ പൈതൃകവും സമുദ്രപാരമ്പര്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പുതിയ പതാക. നാവികസേനയുടെ പതാകയിൽനിന്നു കൊളോണിയൽ അടിമത്തത്തിന്റെ അംശം നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്ന മുഖവുരയോടെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി പതാക അനാഛാദനം ചെയ്തത്.

ബ്രിട്ടിഷ് പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരുതുന്ന ‘സെന്റ് ജോർജ്സ് ക്രോസ്’ എടുത്തു കളഞ്ഞു. പകരം നീല നിറത്തിലുള്ള അഷ്ടമുഖ രൂപത്തിൽ നാവികസേനയുടെ വലിയ ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടുത്തി. നങ്കൂരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച അശോകസ്തംഭമാണ് നാവികസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം. ഇതിനു താഴെ സേനയുടെ ആപ്തവാക്യമായ ‘ശമ്നോ വരുണ’ എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘സമുദ്രഭഗവാൻ കനിയട്ടെ’ എന്നാണ് ഈ ഋഗ്വേദ മന്ത്രത്തിന്റെ അർഥം.

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ പിതാവ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മറാഠ ഭരണാധികാരി ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയിൽ നിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് നാവികസേനാ ചിഹ്നം. പ്രധാനമന്ത്രി പതാക സമർപ്പിച്ചതും ഛത്രപതി ശിവാജിക്കാണ്.

വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പതാകയെ നാലായി വിഭജിക്കുമ്പോൾ മുകളറ്റത്ത് ഇടതു വശത്തായി ദേശീയപതാകയും വലതു വശത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടെയും ഒത്ത മധ്യത്തിലായി അഷ്ടമുഖ രൂപവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണു പതാക. നീല നിറം അനന്തവും വിശാലവുമായ സമുദ്രത്തെയും അഷ്ടമുഖങ്ങൾ 8 ദിക്കുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നേവൽ എൻസൈൻ ആദ്യമായി ഉയർത്തുന്ന നാവികസേനയുടെ കപ്പലാണ് ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത്.

ചുവന്ന ക്രോസ് ഉള്ള വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ പതാക ആലേഖനം ചെയ്ത നാവിക പതാകയാണ് ഇതിനു മുൻപു നാവിക സേന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പൊതുവായി ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള നാവിക പതാകയാണു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 2001 ൽ നാവിക പതാകയിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ‘സെന്റ് ജോർജ്സ് ക്രോസ്’ എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നാൽ, 2004 ൽ ഇതു ചെറിയ ഭേദഗതികളോടെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ചുവന്ന ക്രോസിന്റെ മധ്യത്തിൽ അശോക സ്തംഭം കൂടി ആലേഖനം ചെയ്ത രീതിയിലേക്കാണു പതാക മാറിയത്.

2014 ൽ വീണ്ടും ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി. അശോക സ്തംഭത്തിനൊപ്പം ദേവനാഗരി ലിപിയിൽ ‘സത്യമേവ ജയതേ’ എന്നു കൂടി ചേർത്തു. ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചാണു പുതിയ നാവിക പതാകയിലേക്കു മാറിയത്. തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച ആദ്യ വിമാനവാഹിനിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പതാക വേണമെന്ന വാദം മുൻപു തന്നെ സേനയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോടെ എല്ലാ നാവിക സ്ഥാപനങ്ങളിലും യാനങ്ങളിലും നേവൽ എൻസൈൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥാപിക്കും.

English Summary: Prime Minister Narendra Modi unveils the new Naval Ensign in Kochi