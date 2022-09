സിസോദിയ ഉടൻ അറസ്റ്റിലാകും: ബിജെപി വക്താവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ വൈകാതെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വോട്ട് എത്ര ശതമാനം കൂടുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സിസോദിയയുടെ വീട്ടിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് 4% വോട്ട് കൂടിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ബിജെപി വക്താവ്.

ഡൽഹി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിൻ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് ആർത്തുവിളിച്ചയാളാണ് കേജ്‌രിവാൾ. 4 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടും ജെയിന് ഇതുവരെ ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതു കൊണ്ടാണ് ജാമ്യം കിട്ടാത്തത്- പത്ര പറഞ്ഞു.

