പഞ്ചാബിൽ എംഎൽഎയെ ഭർത്താവ് തല്ലി; വനിതാ കമ്മിഷൻ കേസെടുക്കും

ഭട്ടിൻഡ (പഞ്ചാബ്) ∙ ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ എംഎൽഎ ബൽജീന്ദർ കൗറിനെ ഭർത്താവ് തല്ലുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. തൽവന്തി സബോയിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗമായ ബൽജീന്ദറിനെ പാർട്ടി യുവജനവിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവ് കൂടിയായ ഭർത്താവ് സുഖ്​രാജ് സിങ് ഒരു ചടങ്ങിനിടെ അടിക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യം. സുഖ്​രാജ് സിങ്ങിനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ മനീഷ ഗുലാത്തി പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 20ന് ആണ് സംഭവം നടന്നത്. ഭർത്താവിനു സമീപം ദേഷ്യപ്പെട്ട് എന്തോ പറയുന്ന ബൽജീന്ദറിനെയും കസേരയിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് അടിക്കുന്ന സുഖ്​രാജിനെയും ദൃശ്യത്തിൽ കാണാം. ഉടൻ മറ്റുള്ള ചിലർ ഇരുവരെയും പിടിച്ചുമാറ്റുന്നു. സംഭവത്തിൽ ആരും പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. 2019 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുൻപ് കോളജിൽ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപികയായിരുന്നു ബൽജീന്ദർ.

English Summary: AAP MLA Baljinder Kaur assaulted at home in Punjab, video goes viral