സമയം കഴിഞ്ഞ് വിമാനം പറത്താൻ നിർബന്ധിച്ചു; രണ്ട് ബിജെപി എംപിമാർക്ക് എതിരെ കേസ്

റാഞ്ചി ∙ സമയം കഴിഞ്ഞ് ചാർട്ടേഡ് വിമാനം പറത്താൻ ദിയോഘർ വിമാനത്താവള അധികൃതരെ നിർബന്ധിച്ചതിന് 2 ബിജെപി എംപിമാർ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. എംപിമാരായ മനോജ് തിവാരി, നിഷികാന്ത് ദുബെ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 ആൺമക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനെതിരെയാണു കേസ്.

ദുംകയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ചുട്ടുകൊന്ന സംഭവത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 31നു ഡൽഹിക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ദിയോഘർ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായി തർക്കമുണ്ടായത്. തങ്ങളു‍ടെ വിമാനത്തിന് പറക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ട്, സുരക്ഷാചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എയർട്രാഫിക് കൺട്രോൾ റൂമിൽ കയറി നിർബന്ധിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സുരക്ഷാച്ചുമതലയുള്ള സുമൻ ആനന്ദാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ രാത്രി സർവീസിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. നേരത്തേ, സംഭവത്തെച്ചൊല്ലി ജില്ലാ ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണറും ദുബെയുമായി ട്വിറ്ററിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

