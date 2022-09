മേൽജാതിക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു: ദലിത് നേതാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അൽമോറ ജില്ലയിൽ മേൽജാതിക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനു ദലിത് യുവാവിനെ അടിച്ചുകൊന്നു. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ ജഗ്ദീഷ് ചന്ദ്രയെ (39) ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കളാണു കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ശരീരമാസകലം മുറിവേറ്റ നിലയിലാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ജഗ്ദീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ, രണ്ടാനച്ഛൻ, അർധസഹോദരൻ എന്നിവർ‌ മൃതദേഹവുമായി കാറിൽ പോകുമ്പോഴാണു പൊലീസ് പിടിയിലായത്. കഴിഞ്ഞമാസം 21 ന് ആണു വിവാഹം നടന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജഗദീഷ് പരിവർത്തൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി സാൽട് മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മത്സരിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Dalit man killed by in laws for marrying upper caste woman in Utharakhand