പീഡനശ്രമം: മകനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച യുവതിയെ ട്രെയിനിൽനിന്ന് തള്ളിയിട്ടു കൊന്നു

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ ഹരിയാനയിലെ ഫത്തേബാദിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം ചെറുത്ത യുവതിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്നു തള്ളിയിട്ടു കൊന്നു. യുവതിയുടെ 9 വയസ്സുകാരനായ മകന്റെ മുന്നിലാണു സംഭവം നടന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തുനിന്ന ഭർത്താവ് കണ്ടതു ട്രെയിനിൽ നിലവിളിക്കുന്ന മകനെ.

മൻദീപ് കൗർ (30) എന്ന യുവതിയാണു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റോഹ്തകിലെ ലഖാൻ മജ്‌രയിൽ നിന്നു ടൊഹാനയിലേക്കു വരികയായിരുന്നു മൻദീപും മകനും. ടൊഹാന സ്റ്റേഷനു തൊട്ടുമുൻപ് യാത്രക്കാർ മിക്കവരും ഇറങ്ങിയതിനാൽ ട്രെയിൻ കാലിയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ആക്രമണം. യുവതി വിളിച്ചറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നു ഭർത്താവ് ഹർജീന്ദർ സിങ് അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലെത്തി കാത്തുനിന്നു. എന്നാൽ, ട്രെയിൻ എത്തിയപ്പോൾ കരയുന്ന മകനെ മാത്രമാണു ഹർജീന്ദർ കണ്ടത്.

തുടർന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തിരച്ചിലിൽ അടുത്ത ദിവസം പുലർച്ചെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാടത്തുനിന്നു മൻദീപിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സന്ദീപ് (27) ആണ് അക്രമിയെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളും യുവതിയുടെ പിന്നാലെ ട്രെയിനിൽനിന്നു ചാടിയിരുന്നു. പാളത്തിനു സമീപം ബോധരഹിതനായ നിലയിൽ ഇയാളെ കണ്ടെത്തി.

കൊച്ചിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന ഷൊർണൂർ മഞ്ഞക്കാട് മുല്ലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ സൗമ്യ (23) 2011 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണു ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചറിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. ട്രെയിനിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ട സൗമ്യയെ അക്രമിയായ ഗോവിന്ദച്ചാമി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നതു കേരള മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ്.

