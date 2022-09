യുകെയെ മറികടന്നു; ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ 5–ാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്ഘടന

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുകെയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്ഘടനയായി. യുഎസ്, ചൈന, ജപ്പാൻ, ജർമനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണു ആദ്യ 4 സ്ഥാനങ്ങളിൽ. യുകെ ആറാമതായി. ഒരു ദശകം മുൻപ് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 11 ആയിരുന്നു. ആ സമയം യുകെ അഞ്ചാമതായിരുന്നു.

ഈ വർഷം ആദ്യ പാദത്തിലെ (ഏപ്രിൽ–ജൂൺ) റെക്കോർഡ് വളർച്ചയിലൂടെയാണു ഇന്ത്യ യുകെയെ മറികടന്നത്. രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുടെ (ഐഎംഎഫ്) കണക്കുകളുടെയും വിനിമയനിരക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്ലൂംബർഗാണു പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ലോകത്തിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന എന്ന നിലയിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം വർധിക്കുമെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ, വികസിതരാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പവും കൂടിയ പലിശനിരക്കും ഇന്ത്യയുടെയും വളർച്ചാനിരക്കു കുറയ്ക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം (ജിഡിപി) 13.5 % ഉയർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ വളർച്ചയാണിത്.

