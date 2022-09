കാറപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു, സൈറസ് മിസ്ത്രി

മുംബൈ ∙ വ്യവസായലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച്, ടാറ്റാ സൺസ് മുൻ ചെയർമാൻ സൈറസ് മിസ്ത്രി (54) വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നു മുംബൈയിലേക്കു മടങ്ങവേ ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിലെ പാൽഘർ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 3.15നായിരുന്നു അപകടം. മിസ്ത്രിയും അടുത്ത കുടുംബസുഹൃത്തുക്കളും സഞ്ചരിച്ച കാർ സൂര്യ നദിക്കു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മിസ്ത്രി തൽക്ഷണം മരിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച ജഹാംഗീർ ദിൻഷാ പണ്ഡോളെയും മരിച്ചു. ജഹാംഗീറിന്റെ സഹോദരൻ ഡാരിയസ് പണ്ഡോളെ (60), ഭാര്യ ഡോ. അനാഹിത പണ്ഡോളെ (55) എന്നിവർക്കു പരുക്കേറ്റു.



ദക്ഷിണ മുംബൈ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ അനാഹിതയാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സൈറസ് മിസ്ത്രിയും ജഹാംഗീറും പിൻസീറ്റിലായിരുന്നുവെന്നാണു ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി. ഇതേസമയം, സൈറസും ജഹാംഗീറും മുൻസീറ്റുകളിലും ഡാരിയസും ഭാര്യ അനാഹിതയും പിൻസീറ്റിലുമായിരുന്നുവെന്നാണു കുടുംബസുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത്. ജഹാംഗീറിന്റെയും ഡാരിയസിന്റെയും പിതാവ് ദിൻഷാ ഒരാഴ്ച മുൻപാണു മരിച്ചത്.

ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന പരേതനായ എം.സി ഛഗ്ലയുടെ പൗത്രി റോഹിക ഛഗ്ലയാണു മിസ്ത്രിയുടെ ഭാര്യ. മക്കൾ: ഫിറോസ് മിത്രി, സഹാൻ മിസ്ത്രി.

അതിവേഗത്തിൽ കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ ഇടതുവശത്തുകൂടി മറികടക്കുന്നതിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടാണ് അപകടമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതീവസുരക്ഷാസംവിധാനമുളള കാറിൽ, എയർബാഗ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും സംഭവിച്ച ദുരന്തം അവിശ്വസനീയമെന്നു വ്യവസായ–രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തെ പലരും പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു വിശദ അന്വേഷണത്തിനു മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് ഉത്തരവിട്ടു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേർ അനുശോചിച്ചു.

സൈറസ് മിസ്ത്രിയുൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെട്ട അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ. ചിത്രം:പിടിഐ

പേരിനൊപ്പം ടാറ്റാ ഇല്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ ചെയർമാൻ

കെട്ടിട നിർമാണരംഗത്തെ വമ്പനായ പല്ലോൻജി മിസ്ത്രിയുടെ മകനായ സൈറസ് മിസ്ത്രി 1991ൽ പിതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷപൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഡയറക്ടറായി. 2006ൽ ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം. ടാറ്റാ സൺസിന്റെ ചെയർമാൻ പദവി 2012ൽ രത്തൻ ടാറ്റ ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴാണു സൈറസ് തലപ്പത്തെത്തിയത്. പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ ടാറ്റാ സൺസ് നിയോഗിച്ച അഞ്ചംഗ സമിതി ഏകകണ്ഠമായാണു തീരുമാനമെടുത്തത്. ടാറ്റാ സൺസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ളവരാണു ഷപൂർജി പല്ലോൻജി ഗ്രൂപ്പ്. എ ന്നാൽ, ടാറ്റ കുടുംബവുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിൽ 2016 ഒക്ടോബറിൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. പേരിനൊപ്പം ടാറ്റാ ഇല്ലാത്ത മൂന്നുപേരേ ടാറ്റാ സൺസിനെ നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ രണ്ടാമത്തെയാളാണു സൈറസ് മിസ്ത്രി. നവ്റോജി സക്‌ലത്‌വാല (1932–38), എൻ. ചന്ദ്രശേഖരൻ (2016 – തുടരുന്നു) എന്നിവരാണു മറ്റുള്ളവർ.

