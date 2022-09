ജാർഖണ്ഡിൽ വിശ്വാസവോട്ട് നേടി ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാർ

റാഞ്ചി ∙ സർക്കാർ ആടിയുലയുന്നുവെന്ന പ്രചാരണത്തിനിടെ, ജാർഖണ്ഡിൽ ഹേമന്ത് സോറൻ മന്ത്രിസഭ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടി സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചു. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എംഎൽഎമാരെ അടർത്തി യുപിഎ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെ സോറൻ മറികടന്നു. 81 അംഗ സഭയിൽ 48 പേർ വിശ്വാസപ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു.

ഭരണസഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയിലെ (ജെഎംഎം) 29 പേരും കോൺഗ്രസിലെ 15 പേരും സർക്കാരിനെ തുണച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ആർജെഡി, എൻസിപി, സിപിഐ (എംഎൽ) എന്നീ പാർട്ടികളും ഒരു സ്വതന്ത്രനും സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചു.

വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതെ എൻഡിഎ സഖ്യം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള ബിജെപി നീക്കത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് വിശ്വാസവോട്ടെന്ന് ഹേമന്ത് സോറൻ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിയായി ഗോത്രവർഗ വനിതയെ നിയോഗിച്ച ബിജെപി സർക്കാർ ആ വിഭാഗത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നീക്കാൻ ഹീനമായ കളികളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും സോറൻ ആരോപിച്ചു.

സോറന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കരിങ്കൽ ക്വാറിക്ക് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതിക്കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്തെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ നീങ്ങിയത് എന്നാൽ, അത്തരമൊരു ശുപാർശ ലഭിച്ചതായി ഗവർണർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

