ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ബി.എൻ.ശ്രീകൃഷ്ണയുടെ പരാമർശത്തെ വിമർശിച്ചു കേന്ദ്രനിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു രംഗത്ത്. ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ഒരു ദേശീയദിനപത്രത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണു ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ ‘വളരെ മോശം’ ആണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ‘എനിക്കു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇഷ്ടമല്ലെന്നു പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയോ റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വരും, അറസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഒരു കാരണവും പറയാതെ ജയിലിലടയ്ക്കും. ’ – ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച രംഗത്തെ തന്നെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെയും ചില പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും വിമർശിക്കാറില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

