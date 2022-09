യുക്രെയ്നിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവർക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പഠനം തുടരാം

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം തുടരാൻ അവസരം നൽകുന്ന ‘മൊബിലിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാ’മിനു ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ അനുമതി.

താൽക്കാലികമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം തുടരുന്നതാണ് പദ്ധതി. ബിരുദം നൽകുക യുക്രെയ്നിലെ സർവകലാശാലകൾ തന്നെയാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനം തുടരാൻ ആവശ്യമായ പരീക്ഷകൾ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: NMC Allows Ukraine-Returned Students to Move to Colleges Across Globe