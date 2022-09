ഡൽഹി ‘രാജ്പഥ്’ ഇനി ‘കർത്തവ്യപഥ്’; ബ്രിട്ടിഷ് സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കാൻ പേരുമാറ്റം

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാനപാത ‘രാജ്പഥ്’ ഇനി ‘കർത്തവ്യപഥ്’ എന്നറിയപ്പെടും. രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ മുതൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗമാണു രാജ്പഥ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഈ റോഡിന് ഏറെ ചരിത്രപ്രധാന്യമുണ്ട്. സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് പരിസരവും പുൽത്തകിടിയും നവീകരിക്കുന്ന ജോലികൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണു പൂർത്തിയായത്. നവീകരിച്ച സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ ലോൺ 8നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണു പേരുമാറ്റം.

ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ പാത ‘കിങ്സ്‌വേ’ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുശേഷം കിങ്‍സ്‍‌വേയുടെ ഹിന്ദി രൂപമായ രാജ്പഥ് എന്നായി. പേരിലെ ബ്രിട്ടിഷ് സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു ‘കർത്തവ്യപഥ്’ എന്നാക്കുന്നത്.

മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം നഗരത്തിലെ പല റോഡുകളുടെയും പേരുകൾ മാറ്റിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതി നിലനിൽക്കുന്ന ലോക് കല്യാൺ മാർഗ് 2015 വരെ റേസ് കോഴ്സ് റോഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഔറംഗസേബ് റോഡിനു എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം റോഡ് എന്നാക്കി മാറ്റിയതും അതേ വർഷമാണ്. അക്ബർ റോഡിന്റെ പേരു മാറ്റണമെന്നുള്ള ശുപാർശയും വന്നിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനെടുത്തിട്ടില്ല.

13,500 കോടി രൂപയുടെ സെൻട്രൽ വിസ്റ്റ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണു 608 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, വിജയ് ചൗക്ക് പ്രദേശങ്ങൾ മോടിപിടിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചത്.

നാളെ നടക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ (എൻഡിഎംസി) യോഗത്തിൽ പേരുമാറ്റ ശുപാർശ ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. ഡൽഹിയിലെ റോഡുകളുടെ പേരും മറ്റും നിശ്ചയിക്കുന്നതു എൻഡിഎംസിയാണ്.

