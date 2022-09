കശ്മീരിൽ 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു; ജമ്മുവിൽ വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് പാക്ക് ആക്രമണം

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു–കശ്മീരിലെ അനന്ത്നാഗ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഡാനിഷ് ബട്ട്, ബഷാരത് നബി എന്നീ ഹിസ്ബുൽ ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു. 2021 ഏപ്രിൽ 9നും മേയ് 29നും താഴ്‌വരയിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിച്ചവരാണ് ഇവരെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് പോഷ്ക്രീരി മേഖലയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിനിടയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.

ഇതിനിടെ, ജമ്മുവിൽ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലെ ചിനാസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ബിഎസ്എഫ് സൈനികർക്കുനേരെ പാക്ക് ഭടന്മാർ വെടിയുതിർത്തു. ബിഎസ്എഫ് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകി. ഇന്ത്യൻ പക്ഷത്ത് ആർക്കും പരുക്കില്ല.

ഔട്ട്പോസ്റ്റിൽ ബിഎസ്എഫ് സൈനികർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 8.55ന് ഖാനൂർ ഔട്ട്പോസ്റ്റിൽനിന്ന് പാക്ക് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തത്. 15–20 തവണ ഇരുപക്ഷവും വെടിവച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, ആർഎസ് പുര സെക്ടറിൽ ഒരു പാക്ക് പൗരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് പ്രകോപനമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ‌‌

ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ച, സിയാൽകോട്ട് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ ഷബാദിനു (45) നേരെ അതിർത്തിരക്ഷാസേന വെടിയുതിർത്തെങ്കിലും അയാൾ കമ്പിവേലിക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചു. പിന്നീട് ഓഗസ്റ്റ് 26നു രാത്രി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

2021 ഫെബ്രുവരി 20 ന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും വെടിനിർത്തൽ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ആക്രമണം. നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്കു സമീപം കൃഷി പുനരാരംഭിച്ച ഗ്രാമീണർ ആശങ്കയിലാണ്.

