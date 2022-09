ത്രിവർണ പതാക എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും സ്വത്ത്: രാഹുൽ

കന്യാകുമാരി ∙ ഇന്ത്യൻ പതാകയെന്നാൽ മൂന്നു നിറവും ഒരു ചക്രവും തുണിക്കഷണവുമല്ലെന്നും അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ത്രിവർണ പതാക എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും സ്വത്താണെന്ന് ത്രിവേണി സംഗമഭൂമിയിലെ കാറ്റിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ദേശീയ പതാക ചൂണ്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ പതാക ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ വെറുതേ വന്നുചേർന്നതല്ല. ആരും സമ്മാനമായി തന്നതുമല്ല. ഇന്ത്യൻ ജനത നേടിയെടുത്തതാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരെനെയുമാണ് ഈ പതാക പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനെയും ഓരോ മതത്തെയും ഓരോ സമുദായത്തെയും ഓരോ ഭാഷയെയും ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാൾ നേടിയതല്ല. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും നേടിയതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ സ്വന്തമല്ല. എല്ലാവരുടേതുമാണ്.

ഈ പതാക ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും സ്വത്വമാണ്. രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശം നൽകുന്ന പതാക. ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള മതം സ്വീകരിക്കാനും ഭാഷ സംസാരിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പതാക. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ പതാക ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നു. ദേശീയ പതാക അവരുടെ സ്വന്തം സ്വത്തായി ബിജെപി കാണുന്നു. ഇന്ത്യൻ പതാകയെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയെന്നാൽ, അതിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, അവ സംരക്ഷിക്കാനായി പോരാടുമെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്– രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയെ മതത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയുമെല്ലാം പേരിൽ വിഭജിക്കാമെന്നു ബിജെപി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യം എക്കാലവും ഒരുമിച്ചുതന്നെ നിൽക്കും. ബ്രിട്ടിഷുകാരും ഇതു തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുക, ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുക, ആ തക്കത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് കവരുക. ഒരുകാലത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യവസായികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. രാജ്യസമ്പത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇവരുടെ കയ്യിലാണ്. ഇവരില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും നരേന്ദ്ര മോദിക്കു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിജീവിക്കാനാകില്ല. പ്രത്യുപകാരമായി നയങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

രാജ്യം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്നു. എന്നാൽ, മാധ്യമങ്ങൾ ഇവയൊന്നും കാണുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണു ടിവി ചാനലുകളിൽ. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെയും സിബിഐയെയും ഉപയോഗിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഭയപ്പെടുത്താമോ എന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ നോക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

