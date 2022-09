മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ് ശാഖ കൊള്ളയടിക്കാൻ ശ്രമം; ഒരാളെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ധൻബാദ് (ജാർഖണ്ഡ്) ∙ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ്പിന്റെ ശാഖ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പൊലീസ് പരാജയപ്പെടുത്തി. അഞ്ചംഗ അക്രമി സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. 2 പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. 2 പേർ കടന്നുകളഞ്ഞു.

ധൻബാദ് ജില്ലയിലെ മത്കുരിയയിലെ ശാഖയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30ന് അതിക്രമിച്ചുകടന്ന സംഘം തോക്കു ചൂണ്ടി കവർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് അവരെ നേരിടുകയായിരുന്നു. ഓടിപ്പോയവർക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് അക്രമികൾ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതേസമയം, വിശാഖപട്ടണത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിലെയും ധൻബാദ് ശാഖയിലെ ജീവനക്കാരുടെയും കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണു യഥാസമയം പൊലീസിനെ അറിയിക്കാനും കൊള്ള തടയാനും കഴിഞ്ഞതെന്നു മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോർപ് അറിയിച്ചു. ശാഖയിൽ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കമ്പനിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ അറിയിച്ചു. തുടർന്നു പൊലീസിനു വിവരം നൽകി. സേഫ് റൂമിന്റെ താക്കോൽ സെറ്റുകൾ കൈമാറാതെ ശാഖാ ജീവനക്കാർ തന്ത്രപൂർവം കവർച്ചാശ്രമം വൈകിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും പൊലീസ് എത്തിയെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

