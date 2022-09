പ്രതിപക്ഷ സംഗമമാകാൻ ഹരിയാനയിലെ റാലി; നിതീഷും മമതയും പങ്കെടുക്കും

പട്ന/ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സംഗമമായി ഹരിയാനയിലെ ഫതിയബാദിൽ 25നു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റാലിയിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പങ്കെടുക്കും. മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ദേവിലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനുസ്മരണ റാലിയിൽ നിതീഷിനൊപ്പം ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ്ങും ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ അണിനിരക്കും. ദേവിലാലിന്റെ മകനും ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ലോക്ദൾ (ഐഎൻഎൽഡി) നേതാവുമായ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയാണു റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നിതീഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുഡ്ഗാവിലെ വസതിയിൽ ചൗട്ടാലയെ സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച നടത്തി.

നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് അധ്യക്ഷൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിങ് ബാദൽ, ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു, ടിഡിപി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെയും റാലിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാർ, ശരദ് യാദവ് (ആർജെഡി), ദിപാങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ (സിപിഐ എംഎൽ) എന്നിവരുമായും നിതീഷ് കുമാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി വിശാല പ്രതിപക്ഷനിര രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.

English Summary: Rally in Haryana to be gathering of opposition leaders