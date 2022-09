ന്യൂഡൽഹി ∙ കാറിൽ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണമെന്ന നിയമം കർശനമായി നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. മുൻസീറ്റുകളിൽ സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ഇടാതിരിക്കുമ്പോൾ അലാം മുഴങ്ങുന്നതു പോലെ പിൻസീറ്റുകളിലും അലാം നിർബന്ധമാക്കാൻ വാഹന നിർമാണ കമ്പനികളോടു നിർദേശിക്കും. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാത്തപ്പോൾ കാറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കാറിൽ പിൻസീറ്റിലിരിക്കുന്നവരും സീറ്റ് ബെൽറ്റിടണമെന്നു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും പലരും അതു ചെയ്യുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ 4 മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റിടുന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിപ്പുകൾ തിരുകിവച്ചതായി കണ്ടുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ പേരു പറയുന്നില്ല. സീറ്റ് ബെൽറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലാം തടയാനാണിതു ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം ക്ലിപ്പുകളുടെ ഉൽപാദനവും വിൽപനയും നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവുണ്ടാകും.

English Summary: Seat belt in back seat to be made mandatory