‘ഹിന്ദു വിരോധം’ ആരോപിച്ച് ബിജെപി; ‘വിദ്വേഷ ഫാക്ടറി’യെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ‘ഹിന്ദു വിരോധ’മാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ ഹിന്ദു ദേവതയായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. ഹിന്ദുക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുരോഹിതന്റെ പരാമർശമെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് സംബിത് പത്ര ആരോപിച്ചു.

രാഹുലിന്റെ ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’യുടെ ജനപങ്കാളിത്തതിൽ പരിഭ്രാന്തരായി ബിജെപി അതിന്റെ ‘വിദ്വേഷ ഫാക്ടറി’യിലൂടെ അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. നവരാത്രി ഉത്സവം ആരംഭിക്കും മുൻപ് ജനങ്ങളിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബിജെപിയുടേതെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയ്റാം രമേഷ് പറഞ്ഞു.

‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’യിൽ രാഹുൽ ധരിക്കുന്നത് വിദേശനിർമിത ടി ഷർട്ടാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ജയ്പുരിൽ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിനു വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രീണന, വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് അവരുടേതെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു.

