രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ടി ഷർട്ടിനെച്ചൊല്ലി ട്വിറ്റർ പോര്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി 41,000 രൂപയുടെ ടി ഷർട്ടാണു ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ബിജെപി ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കു വെപ്രാളപ്പെടുന്ന ബിജെപി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കോട്ടിനെപ്പറ്റിയും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ കണ്ണടയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

‘ഭാരതമേ നോക്കൂ’ എന്നു പറഞ്ഞാണു ബിജെപിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിൽ രാഹുൽ ധരിച്ച ടി ഷർട്ടിന്റെ അതേ മാതൃകയിലുള്ള ബർബറി ടി ഷർട്ടിന്റെ പടം പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. 41,257 രൂപയാണ് ടി ഷർട്ടിന്റെ വിലയെന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ ജനക്കൂട്ടം കണ്ട് പേടിച്ചുപോയോ എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം.

വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും പറയൂ. ഇനി വസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റിയാണെങ്കിൽ മോദിയുടെ കോട്ടിനെപ്പറ്റിയും കണ്ണടയെപ്പറ്റിയും പറയൂവെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു. ബിജെപി എത്രമാത്രം പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണിതെന്നു കോൺഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനട്ടെ പറഞ്ഞു.

English Summary: BJP's swipe at Rahul over the price of his T-shirt