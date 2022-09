വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധിക്കാം, പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല: മിസ്ത്രി; ശശി തരൂരിനും കത്തയച്ച എംപിമാർക്കും മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടവകാശമുള്ളവർക്കും മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കും വോട്ടർപട്ടിക നൽകണമെന്ന് ശശി തരൂർ അടക്കമുള്ള 5 കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്നും വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ മാസം 20 മുതൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ തന്റെ ഓഫിസിൽ വന്നു പരിശോധിക്കാമെന്ന് 5 എംപിമാരെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമിതി അധ്യക്ഷൻ മധുസൂദൻ മിസ്ത്രി അറിയിച്ചു. പത്രികകൾ മുഖ്യ വരണാധികാരിക്കു കൈമാറുമ്പോൾ സമ്പൂർണ വോട്ടർപട്ടികയും നൽകും. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നു തരൂരും കത്തയച്ച മറ്റൊരാളായ കാർത്തി ചിദംബരവും പ്രതികരിച്ചു.

മനീഷ് തിവാരി, പ്രദ്യുത് ബൊർദൊലോയ്, അബ്ദുൽ ഖലീഖ് എന്നിവരാണു കത്തയച്ച മറ്റു മൂന്നുപേർ. ഈ മാസം ആറിനാണു മിസ്ത്രിക്കു കത്തയച്ചത്. തരൂരും ബൊർദൊലോയിലും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനും ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു കത്തു നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തേ തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടെന്നു രണ്ടാമത്തെ കത്തിൽ പറയുന്നു.

വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ മിസ്ത്രിയുമായി തരൂർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. കത്ത് സ്വകാര്യമായിരുന്നു. വിശ്വസ്തരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയ്ക്കു വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത തേടുകയാണു ചെയ്തതെന്നും ഏറ്റുമുട്ടലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

വോട്ടർപട്ടിക പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര രേഖയാണെന്നും അതതു പിസിസി ഓഫിസുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് എഐസിസി നിലപാട്. ഇതു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ‘ആഭ്യന്തര രേഖകൾ പാർട്ടി ശത്രുക്കൾക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനാകുംവിധം പരസ്യമാക്കണമെന്നല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സുതാര്യവും നീതിപൂർവകവുമാകാൻ പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

28 പിസിസി ഓഫിസുകളിലും 9 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ പിസിസി ഓഫിസുകളിലും പോയി പരിശോധിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല. പട്ടിക പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും സ്ഥാനാർഥികൾക്കും വിവരങ്ങൾ കിട്ടത്തക്കവിധം പകരം സംവിധാനമുണ്ടാക്കണം. നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകുംമുൻപ് പട്ടിക ലഭ്യമാകണം.’ കത്തയച്ചതിൽ തരൂരും മനീഷ് തിവാരിയും ജി 23 ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്.

ഈ മാസം 22നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജ്ഞാപനം വരുന്നത്. 24 മുതൽ 30 വരെയാണ് നാമനിർദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം. പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ എട്ടാണ്. ഒന്നിലേറെ സ്ഥാനാർഥികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ 17നു തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കും.

English Summary: Congress president election voters list can be examined but will not be published